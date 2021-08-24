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"ايه اللذادة دي" لـ محمد الشرنوبي تتصدر تريند "تويتر"

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تصدرت أغنية "ايه اللذاذة دي" للمطرب محمد الشرنوبي، التريند عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب طرحها بساعات قليلة.

"ايه اللذاذه دي" من كلمات محمد يسرى ومن ألحان محمد الشرنوبى ومن توزيع جلال حمداوي.

وتعد أغنية "ايه اللذاذه دي" التعاون الثانى مع الفنان محمد يسرى بعد أغنيه نستنى قوام وهي أغنية زفاف محمد الشرنوبى وراندا رياض.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبى يقدم مسرحيه ياما فى الجراب يا حاوى مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى واياد نصار والمطربه الشابه كارمن سليمان وشهدت نجاح كبير للفنان محمد الشرنوبى بعد عرضها بمحافظه الاسكندريه قبل نقلها إلى محافظة القاهرة.

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