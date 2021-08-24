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عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
يارا عادل
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نشرت النجمة منة فضالي، صورة لها من المستشفى عقب إجراؤها عملية جراحية وخروجها من غرفة العمليات، منذ قليل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعلقت منة فضالي على الصورة قائلة:."عمليه خفيفه دعواتكم".


ولم تذكر منة فضالي أية تفاصيل عن هذة العملية الجراحية، كما إنهال رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات الدعائية لها وكان من بينهم "الف سلامة عليكي " "مالك يا منة" "ربنا يكمل شفاءك على خير يا رب".


وتشارك منة فضالي، خلال الوقت الراهن في تصوير فيلم "
في القلب" ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والفيلم من بطولة النجم خالد سليم وسوسن بدر وهالة فاخر وتونى ماهر وأخرون من النجوم، والفيلم من تأليف محمد حسين ألمظ ووعادل مرسى وإخراج مرقس عادل.

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