طارق شوقي عن مجموعه في الثانوية العامة: "مش فاكر"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مشكلة الكثير من الطلاب وأولياء الأمور تتمثل في عدم الاستماع، إلى ما صدر من الوزارة عن تطوير التعليم، والاستمرار في الذهاب إلى الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى ان أسباب زيادة الاقبال على التظلم ترجع إلى أن التظلم لأول مرة مجاني، خلاف السابق.



وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن ولي الأمر عليه أن يدفع أولاده لدراسة ما يحبوه، فالنجاح في أي مهنة سواء التعليم الفني أو التعليم الأكاديمي أفضل من الدخول إلى كليات القمة، وعدم تحقيق أي نجاح.



ولفت إلى أنه لا يتذكر المجموع الذي حصل عليه في الثانوية العامة بشكل جيد، معقبًا: "اللي أنا فكره إني جبت 84 أو86 %، وكنت طالع الثاني على سوريا، لأن كنت واخد الثانوية من مدينة حلب".

