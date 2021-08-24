بترتيب الحروف الأبجدية.. أسماء بنات جديدة ومعانيها

نستعرض معكم في السطور التالية 10 اسم بنت، لجميع الأمهات الجدد، كما نقدم أيضًا معاني هذه الأسماء، قد صممناها لك بترتيب الحروف الأبجدية.





لكل اسم بنت معنى جميل، قد يعطي انطباع على صاحبة الاسم، لذلك على الأم ان تختار ام مولودتها الجديدة بعناية وتمعن، إليكم أسماء بنات جديدة ومعانيها.









أسماء بنات جديدة ومعانيها





أبرار

معنى اسم أبرار مشتق من برر ومعناها الصادقون.





أروي

هو أحد أنواع الماعز، وتعني الارتواء من العطش، وتعني أيضاً الفتاة الحسناء.





أريج

يعني الرائحة الطيبة والعطر الطيب.





أسمي





المقصود باسم أسمي هو السمو وارتفاع المكانة، ويستخدم كصيغة تفضيل.









أسيل

أسيل المقصود بها الملمس الناعم الأملس الخالي من البروز.





أشواق

المقصود بأشواق هو العشق والحب والانجذاب لشيء أو شخص مرغوب فيه.





اليسا

المدبرة، ولديها حُسن تصرف.





ألين

معني ألين الحُسن والجمال.





ايتن

المقصود به الهالة التي تكون حول القمر، وهو أسم مذكر الأصل ويمكن أ يطلق على الإناث.









أيسل

أيسل هو ضوء القمر، ويعني وجه القمر أيضاً.





براءة

التخلص والتحرر من شيء ما.





تالا

تالا تعني النخلة التي تنمو، وتعني أيضاً الجمال والنضارة.





تالية

معني اسم تالية هي التي تتلو القران أو تالية القران.





تسامي

المقصود باسم تسامي السمو والرفعة والتباهي.





تسنيم

معني اسم تسنيم هو أفضل شراب ماء في الجنة.





ثراء

هو الغناء والاكتفاء من المال او العلم او الثقافة.





جالا

هو الارتفاع، وهو أسم يطلق على كل ما هو مرتفع عن مستوي الأرض.





جنان

هو جمع كلمة جنات وهو ظلام الليل.





جنة

هي الحديقة الممتلئة بالزهور والنباتات والأشجار.





جودي

معني اسم جودي هو الجبل الذي استقرت عليه سفينة نوح.





جوري

معني اسم جوري هي الورود ذات الرائحة العطرة.





جومانة

معني أسم جومانة هي المجوهرات الغالية، وتشير إلى الفضة.





جويريه

معني اسم جويرية هي الورود متوهجة الحُمرة.





جيدا

معني اسم جيداء هو العنق الطويلة وهي أحد الصفات المميزة في النساء.





داليدا

تعني ذات الأصول العريقة.





رُبا

معني أسم رُبا هو الهضبة وهو الشي الذي له ارتفاع عن الأرض.





رتاج

هي الأبواب المغلقة، وتعني أيضاً مفتاح باب الكعبة.





رزان

المقصود باسم رزان هو الاتزان والوقار.





رغدة

الرغدة هي المرأة التي تعيش حياتها في رفاهية وعز.





رفيدة

المقصود الجهاد والتضحية.





رفيف

الأخلاق الكريمة، الخدومة والعطوفة.





رناد

هي أحد أنواع الأعشاب التي تتميز بلونها الأبيض ولها رائحة نفاذة.





رنيم

المقصود به الغناء والطرب.





رهف

أسم عربي يعني الرقة والعذوبة.





رَواء

اسم رَواء يعني فتح الراء أي الارتواء من العطش والماء الوفير العذب.





روان

المقصود باسم روان هو الروح





روضة

المقصود بالروضة هي الأرض الممتلئة بالنباتات والواسعة





روفان

المقصود باسم روفان هو الشفقة والرحمة والرأفة.





رويدا

والمقصود بالاسم عدم التسرع والتمهل والتأني.





ريماس

االمقصود به التكتم على الأخبار، ويعني أيضاً الألماس أو براقة الألماس.





زمزم

تعني كثرة الماء.





زينة

والمقصود به الفتاة الحسناء الجميلة.





ساجدة

هي التي تسجد لله تعالى أثناء الصلاة.





سجا

المقصود بالاسم أستمر وداموسكَن.





سلا

المقصود به نسيان الأحزان والهموم.





سلسبيل

هي عين في الجنة، وهو الماء العذب السهل الابتلاع.





سلمى

هو اسم مشتق من السلام والسلام، الخالية من الأمراض والآفات.





سماهر

هو القوة والصلابة والقوام المشدود.





سندس

هي الألبسة الحرير الخضراء، وهي لباس أهل الجنة.





سُهاد

السُهاد هو السهر والمقصود به كثيرة السهر.





سيرين

المقصود بسيرين هي الفتاة البدينة، ويقصد به الشبع أيضًا.





سيلا

المقصود به السيلان مثل سيلان الماء، والسيول والأمطار.





سيليان

المقصود به الأراضي الواسعة، والمقصود به الجنة.





سيلين

والمقصود بسيلين هو ظهور وجه القمر.





شاهيناز

الملكات المدللات.





شدوان

المقصود به الغناء بصوت جميل.





شذا

والمقصود به الرائحة الطيبة الجذابة.





صائمة

وهي التي تصوم باستمرار.





صِبا

بالكسرة تعني الحداثة والصغر، وصَبا بالفتحة تعني الشوق.





صفا

الصفا هي الصخور الضخمة، وهو اسم جبل في مكة.





طروب

المقصود به الغناء والسعادة والميل.





عالية

والمقصود بها عالية القيمة والمقام.





عنود

المقصود بها كثيرة العند، ويعني أيضاً كثرة الأمطار.





عهد

والمقصود به الأمانة والوفاء بالميثاق.





غدير

وهى السيول ومياه الأمطار.





غيداء

هي الفتاة الرقيقة ومتناسقة القوام.





فاتيما

هو اسم مشتق من اسم فاطمة، هو المنع من الرضاعة.





فتون

شدة الإعجاب والهَوس.





فدوي

المقصود به الفداء والأنفاذ





فيروز

هو أحد أنواع الأحجار الكريمة المميز باللون الأزرق.





كارلا

هي الجاذبية والجرأة والحيوية.





كارما

هي العدالة وجزاء الأفعال.





كنزي

هي الزهور الرائعة والأميرات والملكات.





لارا

هي النجوم المنيرة.





لمار

هو شعاع النور، وبراقة الذهب.





لميي

تعني شدة السمرة بين الشفتين.





لوجينا

المقصود به مياه الفضة.





ليالي

هو جمع لأسم ليلي والمقصود به فترة الظلام التي تعقب النهار.





ليان

الرفاهية والعذوبة والرقة.





ماريان

المرأة التي تتميز ببشرة ناصعة البياض.





مايا

المقصود به فصل الربيع.





مروج

هي الأراضي الواسعة التي تتميز بالنباتات والزهور والأشجار.





مليكة

تصغير كلمة ملكة، وهي المرأة الراقية التي تعيش في رفاهية وتعيش حياة الملكات.





مهتاب

هو ضوء القمر.





ميار

أسم يطلق على الإناث والذكور والمقصود به من يحضر الغذاء والأخبار والسعيدة.





ميراج

المقصود به الأوهام والأشياء الغير واقعية.





ميرال

المقصود به الحكمة والذكاء، وتعني أيضاً الغزلان الصغيرة أو عيون الغزلان.





ميسم

الفتاة الرائعة جميلة المظهر.





ميسون

هو الصبي الجميل والذي يتميز بحُمرة الوجه والقوام الجميل.





نائلة

من قدمت له هدية.





نانسي

الفتاة الجميلة كاملة الصفات.





نشوي

الفرحة والبهجة.





نضال

هو اسم يطلق على الإناث والذكور والمقصود به حماية والدفاع عن الوطن.





نهاوند

هو أسم أحد المدن في إيران.





نوران

وهو يعني إشراقة النور أو انتشاره مثل سطوع الشمس.





نورين

المقصود به شدة السطوع والضوء.





هنا

السرور والسعادة والفرح، الإعجاب بمذاق الطعام.





هنادي

المقصود به المرأة غالية المهر وغالية القيمة.





هيفاء

المقصود به صاحبة القوام الرشيق.





يارا

الشجاعة والجرأة.