Advertisements

صفقة القرن.. ناصر الخليفي يستعد لضم المرعب إلى باريس سان جيرمان

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يخطط ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، لضم لاعب مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح صيف تاريخي في النادي الفرنسي.

وأوضحت تقارير صحفية أن هناك احتمالية لتواجد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، ليجتمع لأول مرة مع ليونيل ميسي في فريق واحد.

وقام مصدر مقرب من ناصر الخليفي، بنشر صورة عبر حسابه على تويتر، تجمع بين رونالدو وميسي بقميص الفريق الفرنسي، وكتب عليها "ممكن؟" باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

يشار إلى أن هذا المصدر، كان قد أعلن قبل أيام من إعلان باريس سان جيرمان، عن صفقة ليونيل ميسي، بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.

وهناك رغبة من جانب كريستيانو رونالدو، في الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت التقارير أن باريس سان جيرمان، هو الوحيد الذي يمكنه تحمل راتب رونالدو الذي يبلغ 30 مليون يورو سنويًا، في الوقت الذي يحاول النادي الإيطالي، بيع اللاعب البرتغالي قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

الكلمات المفتاحية

ناصر الخليفي ميسي موعد مشاركة ميسي مع باريس باريس سان جيرمان يسعى باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 9 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب تعرضه لفيضانات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

منذ 42 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم.. نيمار يتجه لخيانة البرسا وميسي يفتح النار على بارتاميو وحسم صفقة جديدة وخسارة المعركة الكبري

أهم أخبار ريال مدريد اليوم: تفاصيل صفقة القرن في الريال وميسي يحاول منع صفقة الملكي الكبري وجماهير المرينجي تصدم نيمار

ميسي يتدخل لهزم ريال مدريد في صفقة القرن

أخبار برشلونة: شرط وحيد من باريس لترك نيمار للبرسا وميسي يتجه إلى فرنسا وديمبلي يصدم برشلونة وتشكيل البرسا مع نيمار

رونالدو بديل ميسي في باريس سان جيرمان

تعرف على خطط باريس سان جيرمان الخاصة بالصفقات الجديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:32 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

05:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements