صفقة القرن.. ناصر الخليفي يستعد لضم المرعب إلى باريس سان جيرمان

يخطط ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، لضم لاعب مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليصبح صيف تاريخي في النادي الفرنسي.





وأوضحت تقارير صحفية أن هناك احتمالية لتواجد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، ليجتمع لأول مرة مع ليونيل ميسي في فريق واحد.





وقام مصدر مقرب من ناصر الخليفي، بنشر صورة عبر حسابه على تويتر، تجمع بين رونالدو وميسي بقميص الفريق الفرنسي، وكتب عليها "ممكن؟" باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية.





يشار إلى أن هذا المصدر، كان قد أعلن قبل أيام من إعلان باريس سان جيرمان، عن صفقة ليونيل ميسي، بعد فشل تجديد عقده مع برشلونة.





وهناك رغبة من جانب كريستيانو رونالدو، في الرحيل عن صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت التقارير أن باريس سان جيرمان، هو الوحيد الذي يمكنه تحمل راتب رونالدو الذي يبلغ 30 مليون يورو سنويًا، في الوقت الذي يحاول النادي الإيطالي، بيع اللاعب البرتغالي قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.



