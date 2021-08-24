التنمية المحلية تفجر مفاجأة عن الأسعار المُعلن بشأن انتظار السيارات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الأسعار التي تم الإعلان عنها بشأن انتظار السيارات في الشوارع والجراجات خاضعة للتقييم والمراجعة، مشيرًا إلى أن القانون صدر من أجل تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.



وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الثلاثاء أنه وفقًا للقانون لا يمكن انتظار سيارات في الشارع إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة نشاطها.



وأشار إلى أنه سيتم مراجعة الأسعار التي تم الإعلان عنها سواء 300 جنيه شهريًا أو 10 جنيه يوميًا وذلك من قبل اللجنة العليا المسئولة والتي ستحددها وفقًا لعدد السيارات المخصص بهذه المنطقة.



وأوضح أنه سيتم إقامة ورشة عمل في مطلع الشهر بمشاركة المسئولين عن المواقف ومهندسي الإشغالات لتنفيذ هذا القانون باللائحة التنفيذية، وذلك بعد مراجعة الأرقام والعقود الفنية.



