تشكيل الجونة الرسمي أمام الأهلي في الدوري

أعلن رضا شحاته المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل في الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي :-

محمود الغرباوي - محمود الجزار - لؤي وائل - عمر السعيد - أحمد عامر - نور السيد - محمد عبد الجواد محمد - عمرو بركات - إسلام عبد النعيم - محمد نجيب - عمرو سعداوي

البدلاء :-

محمود الشبراوي - عمرو أحمد عبد الفتاح - جوزيف جوناثان - محمد يكن - عربي بدر - زياد الجيوشي - كريم أحمد نبيل - علي محمود فؤاد - الطيب فتحي محمد طيب.