انطلاق منافسات دوري مستقبل وطن بمركز دشنا في قنا





وأكد النائب محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا، علي اهتمام القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب في مختلف المجالات، للاستفادة من تلك الطاقات الواعدة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.





وأضاف أن دوري مستقبل وطن يعد فرصة جيدة للتنافس الرياضي الشريف وتسليط الضوء علي المواهب الحقيقية في اللعبة الشعبية الأولي ألا وهي كرة القدم معلنا عن رعاية الحزب لأصحاب تلك المواهب وتقديمه جائزة منفردة للفريق صاحب أفضل خلق رياضي وأخري لأفضل لاعب وحارس مرمي.



ومن جانبه قال أمين شباب حزب مستقبل وطن بقنا المشرف العام علي البطولة أن مركز دشنا يشارك ب 24 فريقا في البطولة تضم 240 شابا من أبناء المركز وتجري مباريات الدوري علي ملعب مركز شباب مدينة دشنا تحت إشراف لجنة تحكيم متميزة مشيرا إلي أن جائزة المركز الأول 10 آلاف جنيه وكأس البطولة والمركز الثاني 8 آلاف جنيه وميداليات المركز الثاني والمركز الثالث 5 آلاف جنيه وميداليات المركز الثالث.

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة تحت شعار "أنت البطل" بمركز دشنا في محافظة قنا.