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بهذه الطريقة.. أنغام تروج لحفلها المقبل بمسرح المنارة
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:10 م
نور فؤاد
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أعلنت الفنانة "أنغام" عن انطلاق حفلتها الغنائية التي ستقام بمسرح المنارة بالتجمع الخامس عبر حسابها الرسمي بموقع تواصل "انستجرام" في يوم الجمعه 27 أغسطس.
ويعتبر آخر حفل أقامته الفنانة "أنغام" في موسم صيف جدة بالمملكة العربية السعودية.
يذكر أن آخر أعمال الفنانه "أنغام" أغنية (ونفضل نرقص) والتي حققت ما يقارب 200ألف مشاهده بعد 12 ساعة فقط من طرحها، وكانت الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام، والكليب من إخراج عادل جمال.
ويعتبر آخر حفل أقامته الفنانة "أنغام" في موسم صيف جدة بالمملكة العربية السعودية.
يذكر أن آخر أعمال الفنانه "أنغام" أغنية (ونفضل نرقص) والتي حققت ما يقارب 200ألف مشاهده بعد 12 ساعة فقط من طرحها، وكانت الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام، والكليب من إخراج عادل جمال.
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