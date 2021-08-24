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بهذه الطريقة.. أنغام تروج لحفلها المقبل بمسرح المنارة

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
نور فؤاد
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أعلنت الفنانة "أنغام" عن انطلاق حفلتها الغنائية التي ستقام بمسرح المنارة بالتجمع الخامس عبر حسابها الرسمي بموقع تواصل "انستجرام" في يوم الجمعه 27 أغسطس.

ويعتبر آخر حفل أقامته الفنانة "أنغام" في موسم صيف جدة بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانه "أنغام" أغنية (ونفضل نرقص) والتي حققت ما يقارب 200‪ألف مشاهده بعد 12 ساعة فقط من طرحها، وكانت الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام، والكليب من إخراج عادل جمال.

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