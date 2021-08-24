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لخريجي الجامعات.. ننشر شروط الدراسة في ألمانيا للطلاب المصريين والعرب ومميزاتها

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يعتبر الالتحاق بالجماعات العالمية والأوروبية فرصة كبيرة لكل طالب وخصوصا طلاب خريجي الجامعات، وسنتعرض معكم في السطور التالية أهم شروط الدراسة في ألمانيا للطلاب المصريين والعرب 2021  ومميزاتها.

مميزات الدراسة في ألمانيا

تعتبر الدراسة في ألمانيا فرصة كبيرة للطلاب، حيث تمنحك الدراسة مميزات علمية عالمية، وفيما يلي نقدم لكم
مميزات الدراسة في ألمانيا:

إمكانية العمل بجانب الدراسة من دون التأثير على ساعات الدراسة.

الشهادات الألمانية تحظى باعتراف دولي واسِع.

إمكانية العمل بعد التخرج مباشرة، وتوفر الدولة الألمانية مدة زمنية تقدر بحوالي 18 شهراً للعثور على عمل في البلاد.

يمكن لأي أحد دراسة أي مجال يريد إذا بلغت نسبته في الثانوية 60% أو أكثر وذلك لا ينطبق على أي من التخصصات الطبية.

شروط الدراسة لخريجي الجامعات  في ألمانيا

شهادة نجاح في الثانوية.

قبول جامعي لدراسة البكالوريوس من إحدى الجامعات الألمانية.

شهادة مستوى B2 معتمدة "طلب بعض الجامعات شهادة B1 أحيانًا" والشهادات المعتمدة في ألمانيا هي DSH و TestDafو Telc، يمكن الاستعاضة عن شهادة اللغة ببيان قبول مشروط من الجامعة في ألمانيا، والقبول المشروط هو ذلك الذي يمنح الطالب فرصة لإكمال دراسة اللغة في ألمانيا قبل الالتحاق بالجامعة وبتلك الطريقة يمكنك الدراسة في ألمانيا بدون شهادة اللغة.

حساب بنكي مغلق في إحدى البنوك الألمانية بقيمة 10.300 يورو “حوالي 189.973جنيه مصري”.

خطاب تحفيزي للسفارة الألمانية.

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