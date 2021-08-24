"المعاهد الأزهرية": 19344 طعنًا على امتحانات الثانوية حتى اليوم

قال سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، إن عدد طلبات الطعون على امتحانات الثانوية الأزهرية للدور الأول، والتي تلقتها مقرات الطعون بالمناطق الأزهرية بكافة المحافظات بلغ حتى اليوم 19344 طعنا في مختلف المواد الدراسية.



وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المواد العلمية والثقافية جاءت في صدارة طلبات الطعون التي تقدم بها طلاب الثانوية الأزهرية، حيث بلغت عدد طلبات الطعون في مادة الأحياء 3026 طعنا، والفيزياء 2708، والكمياء 2178، تلاها مادتي اللغة الإنجليزية والنحو، حيث بلغ عدد الطعون في مادة اللغة الإنجليزية 1735، والنحو 1537، فيما بلغت نسب طلبات الطعون في باقي المواد أقل من 1000 طلب في كل مادة، وذلك على مستوى كافة المحافظات.



وأشار الدكتور سلامة داود إلى أن الإدارات المعنية بفحص طلبات الطعون قد بدأت بالفعل في إطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في المواد التى يتشككون في نتائجها، وذلك من خلال مكاتب الطعون المنتشرة في المناطق الأزهرية بالمحافظات التابع لها الطالب علي مستوى الجمهورية.



ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رسالة طمأنة للطلاب؛ أن الأزهر حريص على مستقبل أبنائه الطلاب، وأن عملية إعادة التصحيح سوف تتم بحيادية تامة مع الالتزام بكافة الضمانات التي تحفظ حقوق أبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لكافة مكاتب الطعون بكافة المحافظات بإعطاء الفرصة كاملة للطالب حتى يتأكد من ورقة إجابته ودقة نتيجته، حتى يأخذ كل ذي حق حقه.