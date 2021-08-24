Advertisements

"المعاهد الأزهرية": 19344 طعنًا على امتحانات الثانوية حتى اليوم

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
قال سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، إن عدد طلبات الطعون على امتحانات الثانوية الأزهرية للدور الأول، والتي تلقتها مقرات الطعون بالمناطق الأزهرية بكافة المحافظات بلغ حتى اليوم 19344 طعنا في مختلف المواد الدراسية.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المواد العلمية والثقافية جاءت في صدارة طلبات الطعون التي تقدم بها طلاب الثانوية الأزهرية، حيث بلغت عدد طلبات الطعون في مادة الأحياء 3026 طعنا، والفيزياء 2708، والكمياء 2178، تلاها مادتي اللغة الإنجليزية والنحو، حيث بلغ عدد الطعون في مادة اللغة الإنجليزية 1735، والنحو 1537، فيما بلغت نسب طلبات الطعون في باقي المواد أقل من 1000 طلب في كل مادة، وذلك على مستوى كافة المحافظات.

وأشار الدكتور سلامة داود إلى أن الإدارات المعنية بفحص طلبات الطعون قد بدأت بالفعل في إطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في المواد التى يتشككون في نتائجها، وذلك من خلال مكاتب الطعون المنتشرة في المناطق الأزهرية بالمحافظات التابع لها الطالب علي مستوى الجمهورية.

ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رسالة طمأنة للطلاب؛ أن الأزهر حريص على مستقبل أبنائه الطلاب، وأن عملية إعادة التصحيح سوف تتم بحيادية تامة مع الالتزام بكافة الضمانات التي تحفظ حقوق أبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لكافة مكاتب الطعون بكافة المحافظات بإعطاء الفرصة كاملة للطالب حتى يتأكد من ورقة إجابته ودقة نتيجته، حتى يأخذ كل ذي حق حقه.

الكلمات المفتاحية

طعن امتحانات الثانوية المعاهد الازهرية

أخبار تهمك

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

منذ 39 دقيقة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 3 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ يوم

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب تعرضه لفيضانات

منذ أقل من ساعتين

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

خلال زيارته مقر كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية.. وكيل الأزهر: نشر نتائج المواد المطعون عليها من اليوم تباعًا

المعاهد الأزهرية: الخميس آخر موعد للتعرف على المواد المطعون عليها للدور الأول

مستشار شيخ الأزهر يكشف عن عدد الطلاب الوافدين

مستشار شيخ الأزهر يكشف عن مشروع ضخم يتم تنفيذه

رئيس المعاهد الأزهرية: "جدول الامتحانات محلصش قبل كدا" (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن نتائج تظلمات الثانوية الأزهرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:32 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

05:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements