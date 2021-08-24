مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم بالدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم حيث رغم أن صعوبة الفرصة فإن الأحلام لا تزال باقية للنادي الأهلي في مباراته ضد الجونة ضمن لقاءات الأسبوع رقم 33 من الدوري المصري وإن كان أكثر المتفائلين من جماهير القلعة الحمراء يتمنون أن يتأجل حسم نادي الزمالك للقب الدوري المصري في هذا الموسم إلى الجولة الأخيرة عندما يلعب مع الإنتاج الحربي ويتعادل أو يخسر لتبقى الأحلام قائمة لدى فريقهم وإن كان الغالبية منهم يحملون بيتسو موسيماني مسؤولية ضياع لقب الدوري رغم أنه فاز بدوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي.