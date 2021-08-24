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مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم بالدوري المصري

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:11 م
الأهلي والجونة
الأهلي والجونة
محمد عبدالعظيم الشيخ
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مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم حيث رغم أن صعوبة الفرصة فإن الأحلام لا تزال باقية للنادي الأهلي في مباراته ضد الجونة ضمن لقاءات الأسبوع رقم 33 من الدوري المصري وإن كان أكثر المتفائلين من جماهير القلعة الحمراء يتمنون أن يتأجل حسم نادي الزمالك للقب الدوري المصري في هذا الموسم إلى الجولة الأخيرة عندما يلعب مع الإنتاج الحربي ويتعادل أو يخسر لتبقى الأحلام قائمة لدى فريقهم وإن كان الغالبية منهم يحملون بيتسو موسيماني مسؤولية ضياع لقب الدوري رغم أنه فاز بدوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي.

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة

ووصل النادي الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 72 نقطة بينما الزمالك في المركز الأول برصيد 76 نقطة وذلك بعد الفوز الفريق الأحمر على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2 فيما فاز الأبيض على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وهو ما وضع موسيماني في موقف لا يحسد عليه قبل هذه الموقعة النارية.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا وصلاح محسن

أما فريق الجونة مع مدربه رضا شحاتة فلديه 37 نقطة في المركز السابع بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بنتيجة 1-1 لكنه يحاول ترك بصمة جيدة قبل ختام الدوري لهذا الموسم الذي فقد فيه في شهر يناير الماضي مهاجمه والتر بواليا لصالح النادي الأهلي وهو ما أثر على مسيرة الفريق في مشوار المسابقة لهذا الموسم الصعب الذي عانى فيه الفريق في بدايته فقط.

تشكيل الجونة المتوقع اليوم

حراسة المرمى: محمود الغرباوي
خط الدفاع: محمد عادل ومحمود الجزار ومحمد نجيب وعمرو السعداوي
خط الوسط: عمرو بركات وناصر محمد ناصر وعمرو عبد الفتاح وإسلام عبد النعيم
خط الهجوم: كريم الطيب وعمر السعيد.

مباشر مباراة الأهلي والجونة

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