مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر الثلاثاء في الدوري قمة حسم الدوري لنادي الزمالك مع فريق الإنتاج الحربي التي ستقام في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر في إطار الجولة رقم 33 التي يخوضها الفريق الأبيض تحت قيادة مدربه باتريس كارتيرون الذي يخوض اللقاء بحثًا عن الفوز ولقب الدوري المصري بعدما كان قد فشل في الفوز به مع النادي الأهلي والغريب أن كارتيرون بات هو محور الأحداث في هذه الموقعة.

مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر الثلاثاء في الدوري قمة حسم الدوري لنادي الزمالك مع فريق الإنتاج الحربي التي ستقام في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر في إطار الجولة رقم 33 التي يخوضها الفريق الأبيض تحت قيادة مدربه باتريس كارتيرون الذي يخوض اللقاء بحثًا عن الفوز ولقب الدوري المصري بعدما كان قد فشل في الفوز به مع النادي الأهلي والغريب أن كارتيرون بات هو محور الأحداث في هذه الموقعة.