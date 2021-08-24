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مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر الثلاثاء في الدوري

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:15 م
الزمالك والإنتاج الحربي
الزمالك والإنتاج الحربي
محمد عبدالعظيم الشيخ
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مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر الثلاثاء في الدوري قمة حسم الدوري لنادي الزمالك مع فريق الإنتاج الحربي التي ستقام في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر في إطار الجولة رقم 33 التي يخوضها الفريق الأبيض تحت قيادة مدربه باتريس كارتيرون الذي يخوض اللقاء بحثًا عن الفوز ولقب الدوري المصري بعدما كان قد فشل في الفوز به مع النادي الأهلي والغريب أن كارتيرون بات هو محور الأحداث في هذه الموقعة.

مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

الزمالك في المركز الأول برصيد 67 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي وفي حالة الفوز سيضمن التتويج باللقب رسميًا منذ الفوز به في عام 2015 في عهد جوسفالدو فيريرا الذي توج بالدوري والكأس وقتها رغم أنه كان العدو اللدود لدى مرتضى منصور رئيس النادي وقتها، كارتيرون سار بنجاح في هذا الدوري خاصة في الأمتار الأخيرة من المسابقة بعدما حول تأخره إلى فوز 2-1 على سيراميكا كليوباترا كما أنه استغل تعثر منافسه النادي الأهلي على الوجه الأمثل عندما تعادل مع الإسماعيلي وطلائع الجيش في وقت كان لا ينفع فيه ذلك.

ويحسب للمدرب الفرنسي أنه ابتعد بالفريق عن مجلس الإدارة قبل مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي بدليل أنه عاقب محمود جنش وعبد الله جمعة دون أي اعتبار لما يمثله ذلك من خطورة على مستقبل الفريق في المباريات الحساسة.

تشكيل الزمالك المتوقع اليوم

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر يسعى فريق الإنتاج الحربي لترك بصمة مميزة قبل الرحيل إلى المظاليم بعد ضمان الهبوط إلى القسم الثاني عقب التعادل مع الاتحاد السكندري وتوقف رصيده عند 27 نقطة في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الذي كان ممتدًا في هذا الموسم لأطول فترة ممكنة.

بث مباشر مباراة الزمالك والإنتاج

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