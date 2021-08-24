برفقة نجوم الفن.. أروى جودة تنشر صور من إحدى حفلات الزفاف

شاركت الفنانة أروى جودة صورًا من أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث كانت هذه إطلالتها في حفل زفاف المنتجة إسراء طاهر وسامح الأمير وظهرت في الصور مع العديد من النجوم مثل ريهام عبد الغفور، هنا الزاهد، أحمد حاتم، سلمى أبو ضيف، والفنانة يسرا.





يذكر أن الفنانة أروى جودة تنتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، وهو بطولة: " أحمد الفيشاوي، هيفاء وهبي، مصطفى خاطر، عباس أبو الحسن، باسم سمرة، وبيومي فؤاد"، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.