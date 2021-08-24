خزان حريق وانهيار سقالة.. ماذا حدث لـ"ضحايا لقمة العيش" في حي الأشجار؟

مؤشرات الوقت كانت تشير إلى العاشرة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، إذ تفاجأ 12 عاملًا، بموقع خاص بشركة المقاولون العرب ( موقع إنشاء كوبري ونفق) بحي الأشجار، بمدينة 6 اكتوبر علي طريق الواحات، بانهيار السقالة عليهم.



اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث بموقع خاص بشركة المقاولون العرب ( موقع إنشاء كوبري ونفق) بحي الأشجار، بمدينة 6 اكتوبر علي طريق الواحات، وتحديدًا بعد دريم لاند بـ 200 مترًا قبل البوابة الثانية.



اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة تنسيقا مع الأجهزة المعنية.



سرعان ما انتقلت قوة أمنية على رأسها المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث اكتوبر، وبالفحص والمعاينة تبين أنه بعد انتهاء الشركة المنفذة من إنشاء نفق (كوبري رقم 8) الرابط بين طريق الواحات إلى الطريق الدائري، شرع القائمون على المشروع في إنشاء خزان حريق "طوارئ" بجوار النفق لخدمة المنطقة.



تحريات العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة حدائق اكتوبر، أشارت إلى استخدام العمال حفار وصولا إلى عمق 6 أمتار وطول 40 مترا وعرض 10 أمتار، وصباح أمس الاثنين أقام العمال جدارًا على أن يتم استئناف العمل وبناء الثاني في اليوم التالي.



اليوم، بدأ العمال في بناء الحائط الثاني لكنهم فوجئوا بانهيار السقالات وسقوط الحائط الذي تم تشييده بالأمس على العمال بالأسفل.



المعاينة التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أفادت أن الحادث أسفر عن مصرع عاملين اثنين تم انتشال جثتيهما فيما أصيب 8 أخرون نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ اثنين آخرين لم يصابا بأي ضرر.



الحادث أسفر عن مصرع كل من شعبان أحمد محمد 40 سنة وبدري محمود سيد 43 سنة، فيما أصيب 8 أخرون وهم كل من: عبد القادر جودة عبد الفتاح 59 سنة، هلال كامل خضر 56 سنة، أشرف عيد عبد العظيم 41 سنة، أحمد رمضان زكي 30 سنة، وشقيقه شعبان 40 سنة، محمد عبد الله علي 40 سنة، مصطفى سعيد مصطفى 42 سنة، أحمد محمد أحمد 37 سنة.



بدوره، وجه اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، بسماع أقوال القائمين على المشروع للوقوف على ملابسات الحادث كاملة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.