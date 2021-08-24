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حلي النمنم: "حياة كريمة" الأكبر في تاريخ مصر على الإطلاق(لإيجديو)

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت إهمال الدولة لبعض مهامها خلال المرحلة السابقة، واحتلت العيادات والمعاهد الدينية في القري المصرية البسيطة، وعلمت على ابتزاز الحكومة والحزب الوطني، من خلال الهيمنة على القرى الصغيرة، مشيرًا إلى أنه كان من الصعب على حسن البنا الذي لم ينل قسطًا كبيرًا من التعليم، استقطاب ساكني المدن، لذا توجه إلى ضم أعضاء من القرية لبساطة أهلها.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المواطن في النهاية يريد من يكون معه في الشارع، لافتًا إلى أنه طوال القرن الأخير كان هناك شعورًا لدي المفكرين بأن الصعيد والقرى مهمشة عمدًا.

وتابع: "لأول مرة في تاريح مصر يتم الاهتمام بالقرى والنجوع والمحافظات، ونزول الحكومة بثقلها لتقول نحن هنا حيث يكون المواطن، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون القيادة السياسية بجوار المواطن داخل مصر وخارجها مثلما حدث بالأمس مع البعثة المصرية في كابول.

وأشار إلى أن شكوى الفلاح البسيط من فرعون كان بسبب التركيز على الحكم المركزي وتجاهل الأقاليم، وهكذا أيضا إبان فترة حكم المماليك، مضيفا أن حياة كريمة غيرت تلك المفاهيم، كما تعتبر أهم المشروعات المصرية على الاطلاق، معقبًا: " نحن نريد للريف المصري ألا يكون طاردًا للسكان، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية، كي يشعر المواطن بأن ما يقدم لسكان القري يمكنه الحصول عليه في قريته الصغيرة"

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