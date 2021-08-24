Advertisements

عاجل- كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمباراة الإنتاج الحربي المقررة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني ومروان حمدي.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون جة تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي تشكيل الزمالك

أخبار تهمك

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 3 ساعات

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 22 ساعة

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ يوم

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

منذ 42 دقيقة

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب تعرضه لفيضانات

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 13 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 9 ساعات

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل - كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي

عاجل - وسط مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد سموحة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

عاجل.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

بث مباشر - مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري on time sports

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي ضد سيراميكا في الدوري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:32 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

05:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements