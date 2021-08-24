عاجل- كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لمباراة الإنتاج الحربي المقررة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:





حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.





ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني ومروان حمدي.