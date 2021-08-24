Advertisements

وزيرة الصحة تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر (صور)

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "راعي مصر" اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون بين المؤسسة والوزارة من خلال عدد من القوافل الطبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الاتفاق على دمج القوافل الطبية لمؤسسة "راعي مصر" مع قوافل وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في قرى مصر على مستوى 20 محافظة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة أكدت تقديم كافة سبل الدعم لتلك القوافل وإمدادها بالأدوية والمستلزمات والفرق الطبية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للأهالي في تلك القرى خلال فترة تطوير الوحدات والمراكز الطبية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، حيث تشمل تلك الخدمات الفحص وصرف العلاج بالمجان.

وتابع مجاهد أن الوزيرة تفقدت عدد من سيارات القوافل الطبية التابعة للمؤسسة بعياداتها في التخصصات المختلفة، حيث أشادت الوزيرة بجاهزية القوافل على أعلى مستوى، مؤكدة أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لصالح المواطن المصري، كما وجهت باستمرار آلية الإحالة للمستشفيات وذلك للحالات التي تحتاج إلى عمليات على نفقة الدولة، كما أكدت أهمية متابعة الحالة الصحية للمترددين على القوافل الطبية لاستدامة الخدمة.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت أهمية تقديم تلك القوافل لوسائل وخدمات تنظيم الأسرة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الفحص لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

ومن جانبه أعرب المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "راعي مصر" عن فخره بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في مجال القوافل الطبية، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لدعمها تلك القوافل بكافة المستلزمات الطبية، مشيدً بتيسير إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين التي تحتاج حالتهم، مثمنًا التطور الذي تشهده مصر في القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة "راعي مصر" في شهر يناير عام 2019 لدعم القوافل الطبية للمؤسسة لخدمة المواطنين في القرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر، في ١٠ محافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع كل من المشروعات القومية لوزارة الصحة والسكان ومبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة وصندوق تحيا مصر.
وزيرة الصحة تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر (صور)
وزيرة الصحة تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر (صور)
وزيرة الصحة تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر (صور)
وزيرة الصحة تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر (صور)
وزيرة الصحة تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر (صور)
وزيرة الصحة تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر (صور)
وزيرة الصحة تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر (صور)
وزيرة الصحة تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر (صور)
وزيرة الصحة تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر (صور)
وزيرة الصحة تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر (صور)

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد راعي مصر الصحة

أخبار تهمك

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

منذ 43 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 13 ساعة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 22 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 3 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب تعرضه لفيضانات

منذ أقل من ساعتين

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ يوم

بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "راعي مصر"

"الصحة" تكشف آخر مجهوداتها لتطوير القطاع الصحي في مصر

وزيرة الصحة تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر

الصحة: نستهدف تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية بـ1500 قرية

وزيرة الصحة تتابع سير العمل بمبادرات الرئيس للاهتمام بالصحة العامة

قرارات "الصحة" لتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية بـ 1500 قرية (إنفوجراف)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:32 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

05:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements