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تراجع مبيعات العقارات في بريطانيا لأكثر من النصف خلال يوليو

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن عدد صفقات بيع المنازل في بريطانيا نزل بما يزيد عن النصف الشهر الماضي بعد تقليص إعفاء ضريبي يهدف لتشجيع شراء المنازل خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال مكتب الضرائب البريطاني، إن عدد المنازل المباعة في يوليو بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية بلغ 73 ألفا و740 منزلا بانخفاض 63 بالمئة عن يونيو، حين هرع مشترون لإبرام صفقات بيع قبل خفض إعفاءات ضريبية طارئة بسبب كوفيد-19، لكنه يزيد أربعة بالمئة عنه في يوليو 2020.

والمبيعات منخفضة 24 بالمئة عن الشهر ذاته في 2019 قبل الجائحة.

ودعم سوق المنازل في بريطانيا الطلب على عقارات أكبر مع الزيادة في عدد من يعملون من المنزل.

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