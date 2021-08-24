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تاكيس جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المقاصة في الدوري

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة مصر المقاصة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على مصر المقاصة في التاسعة من مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في إطار لقاءات الجولة ٣٣ من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن 

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أسامة جلال - أحمد سامي 

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود صابر 

خط الهجوم: دودو الجباس

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