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هاريس: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان شجاع

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
الفجر
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وصفت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، قراره بالانسحاب من أفغانستان بـ"الشجاع والصحيح بإنهاء هذه الحرب".

وفي خطاب من سنغافورة، وصفت هاريس الوضع على أنه نتيجة اتخاذ القرار الصحيح من قبل الإدارة الحالية، دون الإشارة إلى سيطرة حركة "طالبان" السريعة على البلاد، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت: "قبل أشهر اتخذ الرئيس بايدن القرار الشجاع والصحيح بإنهاء هذه الحرب لأننا حققنا ما ذهبنا إلى هناك من أجل القيام به"، مشددة على أن "الولايات المتحدة تركز على المهمة التي تقوم بها وهي إنشاء جسر جوي تاريخي يحدث في بيئة صعبة وخطيرة".

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