Advertisements

موريتانيا: المحكمة العليا تؤيد قرار سجن الرئيس السابق

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
د ب أ
Advertisements
أيدت المحكمة العليا الموريتانية اليوم الثلاثاء قرار قضاة التحقيق سجن الرئيس السابق للبلاد محمد ولد عبد العزيز إثر ما قال القضاة إنه امتناع عن الامتثال لقرار وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة.

وكان محامو الرئيس السابق قد تقدموا بطعن ضد قرار غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت الاستجابة لطلب بالإفراج عن الرئيس السابق.

ووضع قضاة التحقيق في قضايا الفساد بمحكمة نواكشوط الرئيس السابق قيد الحبس الاحتياطي في الـ22 يونيو الماضي لعدم "امتثاله لجدول إجباري يقضي بالتوقيع 3 مرات في الأسبوع لدى مفوضية الشرطة بعد أن تأخر مرتين عن التوقيع بسبب ما قال إنها مضايقات يتعرض لها أنصاره في الشارع أثناء سيره على الأقدام إلى مركز الشرطة للتوقيع".

ورفضت المحكمة الجزائية طلبات محامي الرئيس السابق التي تطلب إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.

وانتقد محامو الرئيس السابق قرار المحكمة العليا لأنه "يعكس غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة".

ويواجه الرئيس السابق منذ تركه للسلطة تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وسوء استغلال الوظيفة والإضرار بمصالح البلاد و أموالها وأملاكها.

أخبار تهمك

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ حوالي 9 ساعات

خاص- والتر بواليا في تركيا خلال ساعات لإتمام انتقاله لمالاتيا سبور

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية للشعب المصري عن محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع موهبة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان عقب تعرضه لفيضانات

منذ أقل من ساعتين

أعضاء سموحة ينقلبون على فرج عامر بسبب زيارة حسن حمدي وحسن مصطفى

منذ يوم

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة الموسم تشعل أزمة مدوية بين كارتيرون ومجلس الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بعد مغادرة الأهلي.. الساحر يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يحدد بديلا مفاجأة لـ صلاح في منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

منذ 40 دقيقة

للمرة الأولى تصريحات نارية من الرئيس السيسي عن أفغانستان.. وكابل تعلن قرارا صادما

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. شوبير يحسم موقف نجم الأهلي من الرحيل عن الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

فرجاني ساسي يجهز مفاجأة مدوية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل.. منة فضالي تجري عملية جراحية.. تفاصيل

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

04:32 م

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

12:07 م

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

08:02 ص

كارتيرون يُقرر الإطاحة بالثنائي الأجنبي

05:29 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements