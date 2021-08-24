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رغم وجود ميسي.. مبابي يقلل من قيمة الدوري الفرنسي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد مهاجم فريق باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، أن "الدوري الفرنسي ليس أفضل بطولة في العالم".

 

وتحدث مبابي عن مسيرته في مقابلة نشرتها اليوم الثلاثاء صحيفة إسكواير إسبانيا، أكد خلالها أن الدوري الفرنسي ليس الأفضل، ولكن بصفته "لاعب أيقونة" فقد شعر دائماً "بمسؤولية مساعدة الدوري على التطور"، مشيراً إلى أن طموحاته المهنية هي "الفوز بكل شيء".

ويرى مبابي أن اللاعبين الكبار يحتاجون إلى الشعور بالغرور، ولهذا يعتقد أن التواضع ليس كافياً. وفي هذا السياق قال: "في كرة القدم عالية المستوى لن يعطيك أحد مركزاً أو يخبرك بأنك قادر على فعل أشياء. الغرور وحب الذات ليس مجرد نزوة للنجوم، إنها أيضاً الرغبة في التفوق وبذل قصارى الجهد".

 

وأكد كيليان مبابي أنه في كل مرة يدخل فيها إلى الملعب يقول لنفسه: "أنا الأفضل".

ورغم تصريحات مبابي، فهو يرى أن زميله ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزالا الأفضل على الإطلاق.

وفي هذا السياق أضاف مبابي: "إذا أخبرت نفسك بأنه يمكنك العمل أفضل منهما، فهذا سيتجاوز الغرور ويمثل غياباً للوعي. هذان اللاعبان لا يقارنان، لقد حطما جميع قوانين الإحصاء، لقد قضيا عشر أو خمس عشرة سنة استثنائية".

 

أما بالنسبة إلى زميله البرازيلي نيمار، فأشار مبابي إلى أنه توجب عليه شرح "العقلية الفرنسية" له وتوضيح فوارق أسلوب الحياة.

وصرح مبابي: "في البرازيل هم يحتفلون بصورة أكبر، في فرنسا الأمور أكثر جدية، هنا إظهار شغفك لا يعد جيداً. الجمهور يعتقد أن نيمار يهمل باريس سان جيرمان لأنه يلعب البوكر وأعتقد أنه بدأ يفهم ذلك. كان الأمر صعباً عليه في البداية لأنه اعتبره كإهانة، عندما جاء إلى هنا وضعوا صورته على برج إيفل وبعد ستة أشهر سألوه لماذا يلعب البوكر، في فرنسا الجمهور يعرف ما تفعله، ولكنه لا يريد مشاهدته، فقط يريد مشاهدتك تلعب كرة القدم وتبتسم".

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