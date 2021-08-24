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الرئيس الأمريكي يرفض تمديد الانسحاب من أفغانستان

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
د ب أ
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تمسك الرئيس الأمريكي، جو بايدن،اليوم، بالموعد النهائي الذي حدده لعمليات الإجلاء من مطار كابول، وفقاً لمسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، ليسمح بأقل من أسبوع لنقل آلاف الأشخاص من أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الثلاثاء.

ويعني القرار أنه رفض دعوات من أقرب حلفاء الولايات المتحدة لتمديد الموعد النهائي الذي يحل في 31 أغسطس خلال اجتماع لقادة مجموعة السبع الثلاثاء.

وقد تكون القمة الافتراضية التي دعا إليها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هي الفرصة الأخيرة لإقناع بايدن بتأجيل موعد استكمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ويعني هذا فعلياً أن عمليات إجلاء المدنيين في مطار كابول يجب أن تنتهي في غضون الأيام القليلة المقبلة لإتاحة الوقت الكافي لإخراج القوات الأمريكية المتبقية وغيرها من القوات. وهيمن على الإعداد للاجتماع مصير الأجانب والأفغان الذين تعرضهم علاقاتهم بالقوى الخارجية لانتقام طالبان.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت قبل قليل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يحدد موعداً جديداً لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

يذكر أن ميركل شاركت وبايدن في قمة افتراضية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الثلاثاء، وذكرت أن بايدن لم يذكر خلال القمة موعداً جديداً.

وأوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل خلال المحادثات أن العديد من قادة مجموعة السبع أعربوا عن مخاوفهم بشأن إنهاء عمليات الإجلاء في 31 أغسطس.

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