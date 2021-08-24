Advertisements
نداء شرارة تطل على جمهورها بالأبيض في حفلها بالقلعة وسط ترحيب من الجمهور
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:01 م
سعد نبيل
Advertisements
صعدت الفنانة الأردنية نداء شرارة، على خشبه مسرح المحكى، لإحياء حفلها المنظم ضمن فعاليات مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء، وذلك وسط ترحيب حار من الجمهور الذي ملأ أركان المسرح.
وطلت "شرارة"، على جمهورها مرتديه فستان أبيض، لتقدم أولى اغانيها "سهرانه"، و تفاعل معها الحاضرين بالتصفيق وترديد كلمات الأغنية.
وكانت تذاكر الحفل نفذت في تمام الساعة الخامسة مساء، وشهدت بوابات القلعة توافد عدد كبير من الجمهور من مختلف الاعمار.
معروف أن المهرجان شهد حضور جماهيري كبير وصل حتي الآن إلى قرابة 23 الف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.
ومهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.
وطلت "شرارة"، على جمهورها مرتديه فستان أبيض، لتقدم أولى اغانيها "سهرانه"، و تفاعل معها الحاضرين بالتصفيق وترديد كلمات الأغنية.
وكانت تذاكر الحفل نفذت في تمام الساعة الخامسة مساء، وشهدت بوابات القلعة توافد عدد كبير من الجمهور من مختلف الاعمار.
معروف أن المهرجان شهد حضور جماهيري كبير وصل حتي الآن إلى قرابة 23 الف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.
صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وأشار أن المهرجان يعكس استجابة الجيل الجديد للرسائل التي تدعو إلى انتقاء المواد الابداعية الجادة، واضاف ان الإقبال الجماهيري على الحفلات يعبر عن مكانة دار الأوبرا وفنونها لدى جموع الشعب المصرى.
ومهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.
Advertisements