نداء شرارة تطل على جمهورها بالأبيض في حفلها بالقلعة وسط ترحيب من الجمهور







وكانت تذاكر الحفل نفذت في تمام الساعة الخامسة مساء، وشهدت بوابات القلعة توافد عدد كبير من الجمهور من مختلف الاعمار.







معروف أن المهرجان شهد حضور جماهيري كبير وصل حتي الآن إلى قرابة 23 الف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.





صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا وأشار أن المهرجان يعكس استجابة الجيل الجديد للرسائل التي تدعو إلى انتقاء المواد الابداعية الجادة، واضاف ان الإقبال الجماهيري على الحفلات يعبر عن مكانة دار الأوبرا وفنونها لدى جموع الشعب المصرى.







ومهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

وطلت "شرارة"، على جمهورها مرتديه فستان أبيض، لتقدم أولى اغانيها "سهرانه"، و تفاعل معها الحاضرين بالتصفيق وترديد كلمات الأغنية.