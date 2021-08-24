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نجم يوفنتوس على رادار توتنهام

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن توتنهام الإنجليزي يخطط للتعاقد مع أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن توتنهام بدأ مفاوضاته مع مسئولي يوفنتوس من أجل التعاقد مع الأمريكي ويستون ماكيني البالغ من العمر 22 عاماً.

وأوضح الموقع الإيطالي أن رغبة توتنهام تأتي بالتعاقد مع النجم الأمريكي في ظل الشكوك التي تدور حول مستقبل النجم الفرنسي تانجي ندومبيلي الذي قد يرحل في الصيف الحالي.

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