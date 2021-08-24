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وزير خارجية صربيا يناقش نقل سفارة بلاده للعاصمة الإدارية (فيديو وصور)

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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استقبل اللواء أحمد ذكي عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية والعضو المنتدب، اليوم الثلاثاء، وفد رفيع المستوي من جمهورية صربيا يترأسه نيكولا سيلاكوفيتش الوزير الخارجية، والوفد المرافق له، حيث استهلت الزيارة بعرض تقديمي عن العاصمة الإدارية الجديدة وأهم المشاريع المقامة فيها.

وخلال اللقاء، تم شرح نسب تنفيذ المشروعات المختلفة والشركات المصرية التي تسهم في إنجاز هذا المشروع الضخم، كما تطرق النقاش إلي دراسة انتقال سفارة جمهورية صربيا إلي الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفقد الوفد مبني رئاسة مجلس الوزراء والحي الحكومي والبرلمان الجديد ومجلس الشيوخ والكاتدرائية، كما تم الإستماع إلي عرض تقديمي لكل مشروع.

وفي نهاية الزيارة أبدي وزير خارجية صربيا والوفد المرافق له، انبهارهم الشديد بفكرة مشروع العاصمة الإدارية والفوائد المتعددة التي تعود علي المواطن والدولة منه، وكذلك بحجم الإنجاز الذي تم، مشيدين بسرعة التنفيذ والتصميم الذي مزج بين الحضارة الفرعونية والحداثة.

وزير خارجية صربيا يناقش نقل سفارة بلاده للعاصمة الإدارية (فيديو وصور)
وزير خارجية صربيا يناقش نقل سفارة بلاده للعاصمة الإدارية (فيديو وصور)
وزير خارجية صربيا يناقش نقل سفارة بلاده للعاصمة الإدارية (فيديو وصور)
وزير خارجية صربيا يناقش نقل سفارة بلاده للعاصمة الإدارية (فيديو وصور)
وزير خارجية صربيا يناقش نقل سفارة بلاده للعاصمة الإدارية (فيديو وصور)
وزير خارجية صربيا يناقش نقل سفارة بلاده للعاصمة الإدارية (فيديو وصور)
وزير خارجية صربيا يناقش نقل سفارة بلاده للعاصمة الإدارية (فيديو وصور)
وزير خارجية صربيا يناقش نقل سفارة بلاده للعاصمة الإدارية (فيديو وصور)

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