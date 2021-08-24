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تعاف أقوى من المتوقع لاقتصاد ألمانيا في الربع الثاني
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:21 م
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قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني في مراجعة لتقدير سابق إن الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي قادا تعافيا اقتصاديا أقوى من المتوقع في ألمانيا في الربع الثاني في أعقاب تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.
وأضاف المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.6% في الربع سنة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران بعد التعديل في ضوء تأثيرات السعر والعوامل الموسمية والتقويم، ليرتفع قليلا عن تقديره السابق لنمو 1.5% للناتج المحلي الإجمالي.
هذا وانكمش اقتصاد المانيا بـ 1.8% على أساس فصلي في الربع الأول 2021 بسبب قيود كوفيد-19.
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