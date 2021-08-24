نائب مغربي: الجزائر تصدر أزماتها الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب

قال يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب المغربي، إن "النظام الجزائري يحاول تصدير أزماته الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب".

ووصف غربي قرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب بـ"الموقف العدمي"، مشيرا إلى أن "هدف النظام الجزائري من هذا القرار تصدير أزمته الداخلية، وهي أزمة مرتبطة بالديمقراطية والتنمية أساسا".

وأضاف: "في اللحظة التي ركز فيها خطاب الملك محمد السادس على ضرورة تشكيل اتحاد مغاربي كقوة لا بد منها لتجاوز الصعوبات الذاتية في شمال إفريقيا، اختارت الجزائر مقابلة ذلك بموقف غريب جدا"، معتبرا أن "مبررات القرار الجزائري تظل ضعيفة للغاية".

وتابع قائلا في مقابلة مع موقع "هسبريس": "للأسف الشديد، لست أدري ما الذي يسعى إليه النظام الجزائري من خلال تسميم الأجواء وزيادة التوتر في المنطقة".

يذكر أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قد أعلن، اليوم الثلاثاء، قطع علاقات بلاده مع المغرب.