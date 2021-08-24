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ننشر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24//8/2021 في السعودية.. الإنذار المبكر يحظر المواطنين

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:15 م
الطقس
الطقس
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نقدم بوابة "الفجر" الإلكترنية تفاصيل حالة الطقيس اليوم الثلاثاء 24/8/2021 في المملكة العربية السعودية، وأخر تحذير من الإنذار المبكر، وتقرير المركز الوطني للأرصاد بتوقعات حالة الطقس اليوم والغد.

حالة الطقس اليوم في السعودية

شهدت السعودية استقرار في كافة المناطق باستثناء الغرب والجنوب الغربي بمناطق عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تتباين الظواهر الجوية فيها من سيول وأمطار متوسطة إلى غزيرة وسحب رعدية ونشاط للرياح السطحية.

كما توقع تقرير المركز الوطني للأرصاد اليوم استقرار على أغلب مناطق المملكة، وفرصه لتساقط الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح السطحية النشطة  على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

تحذيرات الإنذار المبكر

كما حذر الإنذار المبكر، وتقرير المركز الوطني للأرصاد بتوقعات حالة الطقس اليوم والغد.

ونستعرض معكم فيما يلي ثلاثة تحذيرات رئيسية من الإنذار المبكر على عدة مناطق وهي:

التحذير الأول من الإنذار المبكر

تنبيه متقدم على منطقة عسير بمحافظات ومراكز (أبها – أحد رفيدة – الحرجة – خميس مشيط – سراة عبيده – ظهران الجنوب) بالإضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ويشتمل التنبيه على أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية إلى جانب تساقط للبرد والسيول، يبدأ الإنذار الساعة 12 مساءًا وينتهي 9 مساءا.

التحذير الثاني من الإنذار المبكر

تنبيه على محافظات ومراكز (المجاردة – النماص – بارق – بلقرن – تنومة – رجال المع – محايل) بمنطقة عسير، ويشمل التنبيه على أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، ويبدأ من الساعة 12 مساءًا وينتهي الساعة 9 مساءًا.

التحذير الثالث من الإنذار المبكر

تنبيه على محافظة البرك من منطقة عسير إلى جانب الأجزاء الساحلية ويشتمل التنبيه على سحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، ويبدأ من الساعة 1 مساءًا وينتهي الساعة 8 مساءًا.

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