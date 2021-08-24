نقيب الممثلين: الرئيس يدعم صناعة الفن ومحافظة القاهرة يحاربها (فيديو)

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على قرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة، قائلًا: "من غير المعقول أن يدعم الرئيس السيسي أمس الفن.. ونفاجئ اليوم بهذا القرار".



وناشد "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، محافظ القاهرة بعدم ما اعتبره ضرب صناعة السينما والدراما وإلغاء القرار أو تخفيض الرسوم لتكون مبالغ رمزية.





وقال: " من الوارد أن محدش هيلتزم بالقرار ويدفع رسوم كبيرة كدا 100 ألف جنيه في اليوم.. وسيتم اللجوء لأمور أخرى تضر بصناعة الفن وشكل الشوارع المصرية".



واعتبر نقيب الممثلين، أن فرض رسوم 100 ألف جنيه عن التصوير في اليوم بشوارع القاهرة، ضرب لصناعة الفن والسينما والإعلانات والدراما، مؤكدًا أن دول أخرى تساعد على التصوير في شوارعها مثل لبنان والمغرب.



وأبدى زكي فخره وسعادته بمداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى، أمس ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البل،د مطالبا محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفن.

