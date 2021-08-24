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عضو لجنة مكافحة كورونا يكشف تفاصيل عقار الأجسام المضادة الجديد

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، التفاصيل المتعلقة باستخدام عقار الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي قامت وزارة الصحة بتوفيره لفئات معينة من المصابين بفيروس كورونا.

وقال "النادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء إن هذا العقار يتم توفيره للمصابين ذات الحالات المتوسطة المتوقع أن يحدث لديهم مضاعفات نتيجة الإصابة بأمراض نقص المناعة أو أمراض القلب المزمنة أو الأمراض الصدرية.

وأضاف: "وزارة الصحة لا تدخر جهدًا لتوفير أي أدوية مهما كانت قيمته المادية، وحتى الآن هذا العقار لا يتم أخذه بدون استشارة طبيب، وهو عبارة جرعة واحدة يؤخذ عن طريق الحقن ويستدعي أن يجلس المريض من ساعتين إلى أربع ساعات داخل المستشفى وحتى الآن غير متوفر إلا عن طريق إقرار وزارة الصحة له".

الكلمات المفتاحية

لجنة مكافحة كورونا عقار كورونا

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