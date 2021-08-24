لماذا على كل من يستعمل الأنترنت أن يفكر في كسب المال من خلالها؟

يقضي الكثير من الناس ساعات طويلة مقابل شاشات الأجهزة وفي تصفح الانترنت، ولعل فئة كبيرة منهم يقومون بذلك لأجل الترفيه وتمضية الوقت فقط. في المقابل هناك من يعتبر الأنترنت السبب في كسبه للكثير من المال ويعتبرها مصدر دخله الأساسي.





الأنترنت متوفرة والوصول إليها سهل للغاية في معظم الدول حول العالم. كما ان هذه التكنولوجيا أصبحت حاضرة في الكثير من جوانب الحياة اليومية للإنسان وهناك من قد لا يستغني عنها. كل هذا يجعل من إمكانية كسب المال من الأنترنت امر مثير وينبغي على كل أحد ان يحاول ذلك.





فيمكن العمل على الانترنت من أي مكان وفي أي وقت وقد لا يقتضي ذلك الجلوس اما المكتب في مؤسسة عمومية لثمانية ساعات يوميا طيلة 30 سنة. كسب المال من الانترنت يمكن ان يكون كدخل أساسي او إضافي لكنه بكل تأكيد فرصة على كل من هو اونلاين ان يستغلها.





ما هي بعض المحفزات والعوائق حول العمل وكسب المال من الأنترنت؟

إن كسب المال من الأنترنت فيه الكثير من المزايا التي قد تجعل ذلك يبدو أيسر من محاولة كسب المال في الواقع في كثير من المجالات. كما انه قد لا يتطلب بعض الشروط التي قد يصعب تحقيقها في كثير من الأحيان، ومع هذا فالعمل اون لاين ليس من دون عوائق.





العمل على الانترنت ليس للربح السريع او اللعب على الحظ مثل لعبة روليت مجاني ، بل إن الامر يتطلب الاجتهاد وتجاوز عدد من العقبات لكن الامر يستحق من دون شك. ويمكن ذكر بعض اهم المحفزات والعوائق في النقطتين الآتيتين:





المحفزات:

مثلما هو مذكور في البداية يمكن العمل على الأنترنت من أي مكان وفي أي وقت، وهذا يعطي حرية أكبر للشخص. فقد يفضل العمل وهو في البيت او ربما في حديقة. كما ان العمل على الانترنت وفي كثير من الأحيان وفي العديد من المجالات لا يتطلب شهادات ومستوى دراسي متقدم.





فالعمل على الانترنت قائم على تقديم الخدمات، من جهة أخرى فإن العمل على الانترنت من السهل توسعته ويمكن العمل في العديد من المجالات في نفس الوقت. كما ان الانترنت تكون في الغالب هي مسرح الاحداث لمختلف جوانب العمل مثل التسويق والدفع والاتصال وما إلى ذلك.





العوائق:

أكيد ان العمل على الانترنت يتطلب جهاز وبالأحرى حاسوب والاتصال بشبكة الأنترنت، كما ان الشخص يحتاج على طريقة مصرفية يستقبل من خلالها المال. العمل على الإنترنت يحتاج من الشخص تعلم بعض المهارات الأساسية إضافة إلى ما هو ضروري في مجال العمل الذي اختاره.





في معظم المجالات على الانترنت هناك الكثير من المنافسة كون الأنترنت مفتوحة للجميع، العمل على الانترنت قد يتطلب من الشخص العمل باستمرار وقد يكون الأمر صعب في البداية والشخص بحاجة إلى تحقيق دخل سلبي.





متى من المفروض ان يبدأ الشخص في العمل على الانترنت؟

لا يوجد وقت أفضل من الحاضر ومن اللحظة، الأكيد انه كلما بدأ الشخص باكرا كلما كان أفضل لكن لا عني ذلك ان الوقت قد فات. العمل على الأنترنت لا يتعلق بالسن وهناك الكثير من قصص النجاح تثبت ذلك. فمن الاجدر ألا يختلق الشخص أي اعذار وان يكون جاد في مسعاه.





العمل الدؤوب والمداومة هي أساس النجاح والفشل والإخفاق جزء من الرحلة ومن خلال ذلك يكتسب الشخص الخبرة ويتعلم ما هو انسب لينجح في كسب المال من الانترنت وفي إيجاد مجال عمل يناسبه ويمكن تقديم أفضل ما لديه.



