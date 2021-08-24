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خاص.. حقيقة عرض النصر الخرافي لضم محمد الشناوي

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي حقيقة العروض التي تلقاها المارد الأحمر بشأن رحيل محمد الشناوي حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 


وأكد المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن إدارة الكرة تلقت عدة عروض خلال الفترة الأخيرة للتعاقد مع الشناوي أبرزها النصر السعودي مقابل 11 مليون ريال سعودي. 


وأضاف، أن الأهلي لا يفكر في رحيل الشناوي بأي شكل من الأشكال خلال الفترة المقبلة بناء على رغبة الحارس والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. 



ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملفاته بشأن الراحلين خلال الساعات القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

الكلمات المفتاحية

محمد الشناوي ضم محمد الشناوي حقيقة عرض النصر جة

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