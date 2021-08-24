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إجراءات صارمة لمن لا يتلقى التطعيم.. عضو لجنة كورونا يُوضح

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أكد محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه سيكون هناك إجراءات صارمة من قبل الدولة لأي طالب أو موظف يتخلف عن تلقي التطعيم.

وقال "النادي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "من لا يريد أن يتلقى اللقاح يتعرض لأن يكون منبوذ في المجتمع".

وأضاف "قد يتم منع الطالب الذي لم يحصل على التطعيم من التواجد على مستوى الفصول الدراسية، لأننا مش هنعمل مغامرة بحضوره وسط عشرين أو ثلاثين شخص قد يكون السبب في إصابته، وهو نفس الأمر بنفس للموظف الذي قد يُحرم من مكانه أو يخضع لإجراءات إعادة المسحة بصفة دورية، وأكيد سيكون هناك إجراء بصورة أو بأخرى كنوع من عدم التسوية بين من تلقى التطعيم ومن لم يتلق".

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