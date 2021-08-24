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طبيبة تحذر من خطورة استمرار تناول الوجبات السريعة يوميًا (فيديو)

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:42 م
كساب أحمد
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قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن الوجبات السريعة انتشرت خلال الفترة الأخيرة، وهي غير صحية، خاصة وأنها تحتوي على كم كبير من الزيوت المهدرجة، والمياه الغازية، وهذه السعرات الحرارية من الصعب حرقها.

وتابعت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، ببرنامج "أوفر وايت"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الثلاثاء، أن تناول الوجبات السريعة مرة واحدة أسبوعيًا قد لا يؤثر بشكل كبير.

وتابعت: "ولكن للأسف هناك الكثير من الناس تعتمد عليها يوميا، مشددة على ضرورة أن تقوم الأم بالحرص على تناول أولادها الخضروات والفواكه، معقبة: "في أطفال دلوقتي بتقول أنا مش بحب الكوسة، وده خطأ".

وأشارت إلى أن الخضروات تزيد من جهاز المناعة، وهذا الأمر مهم للغاية في ظل انتشار فيروس كورونا، معقبة: "الناس اللي عدت من جائحة كوروناا، هي الناس التي لديها مناعة قوية".

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وجبات سريعة فوائد الخضروات خطورة الزيوت التغذية الصحيحة التغذية السريعة

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