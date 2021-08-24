رفع 93 حالة إشغال خلال حملة بجنوب الجيزة



وأسفرت الحملة عن ضبط ٩٣ حالة إشغال عبارة عن (١ مركبة توك توك، ٤٦ كرسى، ٢٤ قلب شيشة، ٢ حامل حديد، ١ ثلاجة، ٤ شباك، عربة خشب ٢ عجل، شمسية، ٤ حصيرة، ٣ طقطوقة، ميزان عادى، هيكل مفرمة هالك، استاند هالك، ٢ عربة تمر استانلس، تروسيكل جيلاتى ٣ عجل هالك.



وعلى الفور تم مصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شنت أجهزة محافظة الجيزة، ممثلة فى حى جنوب الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات لتحسين حالة المرور.شملت الحملة، ميدان الجيزة وسوق الثلاثاء وشوارع ( ربيع الجيزى، المجزر الآلي، جسر الكنيسة بالمنيب).