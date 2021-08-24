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رفع 93 حالة إشغال خلال حملة بجنوب الجيزة

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شنت أجهزة محافظة الجيزة، ممثلة فى حى جنوب الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات لتحسين حالة المرور.

شملت الحملة، ميدان الجيزة وسوق الثلاثاء وشوارع ( ربيع الجيزى، المجزر الآلي، جسر الكنيسة بالمنيب).

وأسفرت الحملة عن ضبط ٩٣ حالة إشغال عبارة عن (١ مركبة توك توك، ٤٦ كرسى، ٢٤ قلب شيشة، ٢ حامل حديد، ١ ثلاجة، ٤ شباك، عربة خشب ٢ عجل، شمسية، ٤ حصيرة، ٣ طقطوقة، ميزان عادى، هيكل مفرمة هالك، استاند هالك، ٢ عربة تمر استانلس، تروسيكل جيلاتى ٣ عجل هالك.

وعلى الفور تم مصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الكلمات المفتاحية

حملة الجيزة إشغالات

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