الشوط الأول.. الأهلي يتأخر أمام الجونة بهدف نظيف في الدوري

تأخر الأهلي أمام مضيفه الجونة في الشوط الأول بهدف دون رد، وذلك في المباراة المقامة على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.





اضطر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على خوض اللقاء دون حارسه محمد الشناوي والذي أصيب بنزلة معوية قبل ساعات من المباراة.





أول المحاولات الهجومية من جانب الأهلي كانت عن طريق صلاح محسن الذي انطلق من الناحية اليمنى ومرر عرضية داخل منطقة جزاء الجونة لكن محمود الغرباوي حارس المرمى تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة قبل أن تُشكل الخطورة على مرماه.





وباغت فريق الجونة ضيفه الأهلي بالهدف الأول عن طريق محمد نجيب والذي حول ركنية متقنة من زميله عمرو السعداوي في الدقيقة 7 داخل الشباك معلنًا تقدم فريقه مبكرًا في اللقاء.





بعد هدف الجونة المبكر وصلت الكرة إلى صلاح محسن داخل منطقة جزاء الجونة ليُسدد كرة قوية لتمر دون خطورة أعلى عارضة محمود الغرباوي حارس مرمى أصحاب الأرض.





وأهدر المالي أليو ديانج فرصة إدراك هدف التعادل للأهلي بعدما وصلته كرة عرضية من علي معلول في الدقيقة 15 لكن رأسية اللاعب المالي مرت بجوار القائم الأيمن للغرباوي حارس الإنتاج الحربي في أخطر فرص الأهلي باللقاء.





وسدد حسين الشحات كرة سهلة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة بين أحضان محمود الغرباوي حارس مرمى الجونة مع الدقيقة 22.





ومرر محمد مجدي أفشة كرة بينية لصلاح محسن الذي انطلق نحو منطقة جزاء الجونة ليراوغ محمود الجزار لكن خروج محمود الغرباوي من مرماه أنقذ الموقف وأوقف خطورة كرة مهاجم الأهلي، ليسدد بعدها علي معلول من ضربة حرة مباشرة وصلت سهلة لحارس الجونة.





وسنحت فرصة إحراز التعادل للأهلي بعدما مرر محمود كهربا الكرة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسددها الشحات بجوار القائم الأيمن لمحمود الغرباوي وذلك في الدقيقة 27.





وفي الدقيقة 31 مرر محمد مجدي أفشة كرة بينية داخل منطقة الجزاء لزميله صلاح محسن الذي سددها ليتصدى لها محمود الغرباوي حارس الجونة ببراعة ويبعدها عن منطقة جزاء فريقه.





وأهدر عمر السعيد فرصة إضافة الهدف الثاني لفريقه بعدما تلقى تمريرة من إسلام عبد النعيم لكن السعيد سددها أعلى عارضة علي لطفي لتضيع فرصة خطيرة لأصحاب الأرض.





وفي الدقيقة 41 مرر عمرو بركات الكرة لزميله أحمد عامر الذي سددها قوية من على حدود منطقة جزاء الأهلي ليتصدى لها علي لطفي وأبعد الخطورة عن مرماه.





وقبل نهاية الشوط الأول بدقيفتين سدد محمود كهربا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها علت عارضة محمود الغرباوي حارس مرمى الجونة وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.