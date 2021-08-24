رئيس "المعاهد الأزهرية" يعلق على اتجاه الطلاب للتعليم الأزهري (فيديو)

علق الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على الإقبال بالتعليم الأزهري خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: "الأزهر شهد طفرة كبيرة في تطوير المناهج على يدي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب، خلاف الرغبة في الدراسة في الأزهر بما فيه من فكر معتدل".



وتابع "داوود"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن التعليم الأزهري مصري 100% حيث يدرس الطالب نفس المواد التي يدرسها الطالب في التعليم العام، بالإضافة إلى المواد الشرعية، معقبًا: "الحمد لله الأمور ماشية على خير".



وأضاف أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم، والانتقال أو التحويل من التعليم العام إلى الأزهري، والعكس، يحدث بناء على رغبة ولي الأمر، وبعض الإجراءات الأخرى، متابعًا: "الأمور بحمد الله بسيطة".

