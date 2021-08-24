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بهدف زيزو.. الزمالك يتقدم على الإنتاج الحربي في الشوط الأول

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي المقامة باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد.

 

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل وحمزة المثلوثي ومحمود الونش  ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي  وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.


جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين وتصدى دفاع الأبيض لفرصة من الإنتاج الحربي في الدقائق الأولى، وكثف الأبيض هجومه لتسجيل هدف التقدم وفي الدقيقة السادسة يحرز أحمد سيد زيزو هدف التقدم للفريق الأبيض بعدما تلقى تمريرة من بن شرقي داخل منطقة الجزاء حولها بقدمه مباشرة في المرمى.

 

وواصل الزمالك سيطرته على مجريات الأمور بحثا عن تعزيز التقدم، وفي الدقيقة ١٩ يهدر أشرف بن شرقي فرصة محققة لتسجيل الهدف الثاني للأبيض من انفراد بالمرمى ولكنه يسدد الكرة فوق العارضة، وتتوالى محاولات لاعبي الزمالك للتسجيل، ويهدر شيكابالا فرصة محققة للتعزيز من انفراد بالمرمى.


وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من لاعبي الأبيض للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

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