مجدي الهواري: قرار فرض رسوم على التصوير بشوارع القاهرة محبط للغاية (فيديو)

طالب المخرج مجدي الهواري، وزارة المالية بالنظر إلى أرباح الأعمال السينمائية، بعد الضرائب التي يتم سدادها من أجل تنمية الدولة، مستطردًا:" زمان كنا بندفع ولا نرى نتائج، أما الآن فندفع لتحسين مستقبل أبنائنا".



وأضاف "الهواري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن قرار محافظ القاهرة بتحديد 100 ألف جنيه رسوم التصوير بالقاهرة في اليوم، يعتبر محبطًا للغاية.





وأوضح أن القرار سيخلق مشكلتين، أولهما: عزوف الفنانين عن التصوير في البيئة غير المناسبة، وثانيهما: ارتفاع تكلفة التصوير في أماكن مثل مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أن مئات المشاهد يجري تصويرها والميزانية لا تسمح بذلك.



واستنكر المخرج مجدي الهواري القرار قائلًا: "كيف تم اتخاذ هذا القرار في الوقت الذي يدعم فيه الرئيس الفن؟".





وأوضح أن تكلفة تصوير عمل سينمائي واحد قد تتجاوز الـ10 مليون جنيه، وهو أمر لا تتحمله الأعمال الصغيرة، مشيرًا إلى أن القرار كان مفاجأة بالنسبة لصناع السينما والدراما.

