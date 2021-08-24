Advertisements
"طالبان" تحظر نقل الدولار والتحف خارج أفغانستان
الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 10:01 م
وكالات
Advertisements
أصدرت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، قرارا بحظر نقل التحف والأموال بعملة الدولار الأمريكي إلى خارج البلاد.
وكتب المتحدث
باسم "طالبان"، وردك الحنفي، على "تويتر" مساء الثلاثاء:
"نبلغ المواطنين بأن أي حركة للدولارات والتحف من أفغانستان برا وجوا محظورة".
وأضاف:
"يجب أن يدرك المواطنون أنه في حالة الاستيلاء على أي من هذه العناصر، ستتم
محاسبة شركات النقل وفقا للقانون".
Advertisements