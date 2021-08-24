تجارة التجزئة تسجل أكبر زيادة في 7 أعوام في بريطانيا





أظهرت بيانات القطاع أن تجار التجزئة البريطانيين سجلوا أكبر زيادة في الإنفاق في 7 أعوام تقريبا في الشهر الجاري، وبلغت الطلبيات مستوى مرتفعا جديدا ولكن المخزونات نزلت لمستويات متدنية قياسية مما يضغط على الأسعار.





وارتفع مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني لأحجام المبيعات إلى +60 مقارنة به قبل عام، وهو الأعلى منذ ديسمبر كانون الأول 2014، من +23 في يوليو تموز. وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين لهبوط إلى +20.





وذكر الاتحاد أن أسعار البيع في ثلاثة أشهر حتى أغسطس آب زادت بأسرع وتيرة منذ نوفمبر تشرين الثاني وتبدو صورة الربع المقبل مشابهة.





وكانت بيانات قطاع التجزئة الشهر الماضي شهدت تباطؤا طفيفا بعد أن سجل نمو المبيعات أعلى مستوياته في ما يقرب من ثلاث سنوات في يونيو حزيران.