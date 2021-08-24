كاتب يكشف أسباب ارتفاع نسبة العنوسة بالصعيد (فيديو)

قال الكاتب الساخر إيهاب معوض، إن نسبة العنوسة في الصعيد كبيرة بسبب المبالغة في المهر والشبكة، معقبًا: "في قرى بتوازن البنت بالذهب، رغم بساطة القرى، ونسب العنوسة في القرى أكبر من القاهرة، ونسبة العنوسة في بورسعيد 70%، ونسبة الطلاق 80%، مفيش بيت مفيهوش مطلقة في بورسعيد".



وتابع "معوض"، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج "الستات عايزة إيه"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الثلاثاء، أن نسبة العنوسة في بورسعيد ترجع إلى ثقافة المبالغة في طلبات الزواج بسبب الانفتاح، رغم بساطة المنازل في هذه المدينة، مضيفًا أن نسبة العنوسة الرسمية في مصر 45%، ولكن يتوقع أن تكون النسبة الحقيقية أكثر من 60%، وفي السعودية نفس النسبة، ولذلك تم إقرار زواج المسيار للعمل على تقليل العنوسة.



