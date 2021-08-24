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كارمن سليمان تشارك صور من حفلها بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

الثلاثاء 24/أغسطس/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
رنا حسين
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أحيت الفنانة كارمن سليمان حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ29، يوم الإثنين 23 أغسطس، في مسرح المحكي.


نشرت كارمن سليمان العديد من صورها في الحفل على صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت قائله: "انبسطت جدًا وانا بغني وسطكوا يا أحلى ناس في الدنيا... نورتوني واسعدتوني... ولينا لقاء تاني أن شاء الله".


غنت "سليمان" مجموعة من أشهر أعمالها منها كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش، عيش على أعصابك، بنحب الحياة، فيها الحياة، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي، بالإضافة إلى باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل.

من ناحية أخرى تشارك كارمن سليمان فى مسرحية "ياما في الجراب ياحاوى"، حيث تقدم دور نجلة بطل العمل الفنان يحيى الفخرانى، وتقدم من خلاله عدد من الأغانى الاستعراضية، وهى من بطولة كل من النجم يحيى الفخرانى، وإياد نصار، وشريف دسوقى، وكارمن سليمان، ومحمد الشرنوبى، ومن إخراج مجدى الهوارى.

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