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ياسمين الحصري: الكلمة الطيبة ليس عليها مال ولكن لها أجر وثواب

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكدت الداعية ياسمين الحصري أن الله تعالى عندما يأمر الإنسان بشيء ويتم تنفيذها بإتقان وتجويد فالله يتقبلها ويشكر العبد، متابعة أن شكر الله تعالى يضاعف الأجر والثواب.


تابعت الحصري خلال فقرة "دنيا ودين" ضمن برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جودة على قناة "CBC"، أن الله تعالى يحب عباده ولهذا سخر لهم الكون ليعمروه وينفذوا العمل الطيب، مشيرةً إلى أن كل خير يصل إلى الله تعالى وهو بيده مقاليد الأمور ويرد الشكر في نعمه ليحافظ عليها.


أضافت الداعية أن من ستر إنسانًا ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة ويفتح له الأبواب ويقدم له السكينة والراحة، لأن هناك من يفعل الخير بغرض "الشو" وهذا يمكن أن ينجح في الدنيا فقط ولكن ليس الآخرة لأن الله تعالى يريد الإخلاص والإتقان، مشيرةً إلى أن جبر الخاطر والكلمة الطيبة ليس عليها مال ولكن عليها أجر وثواب كبير.


أوضحت ياسمين الحصري: أن شكر الله تعالى على نعمة اللسان يكون بالكلمة الحلوة، والله تعالى يعطي الأجر للإنسان على النية والسعي في المعروف ولكن شريطة أن يكون السعي في الخير والاجر لله وليس لبشر.
"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الثالثة عصرًا.

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