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بيحركك في المشاعر" لرامي صبري تتجاوز المليون وتتصدر تريند في الوطن العربي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
منار داود
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حققت أغنية "بيحركك في المشاعر" للنجم رامي صبري نجاحًا كبيرًا،حيث حققت مليون مشاهدة في يوم واحد من طرح الكليب،وتصدرت تريند في مصر والوطن العربي.

نشر "النجم" رامي صبري صورة البوستر الرسمي للكليب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علق "رامي" على الصورة قائلًا:"مليون مشاهده لأغنية بيحركك في المشاعر في يوم وترند في مصر والعلم العربي اسمعوها كاملة على يوتيوب".

ويذكر أن أغنية بيحركك في المشاعر من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي،
وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هاني محروس.

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