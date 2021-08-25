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بالألوان.. هنا شيحة تستمتع بالإجازة الصيفية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
رنا حسين
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نشرت الفنانة "هنا شيحة" صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


وعلقت على الصورة قائله: "اضحك دائمًا.. هذه هي قوتك.. قوتك، لا أحد يستطيع أن يأخذها منك".


ظهرت "هنا شيحه" فى الصورة تردى سترة بيضاء ملطخة بالألوان وشعر أصفر قصير ونضارة شمسية، حيث كانت تستمتع بإجازتها الصيفية من خلال ألعاب الألوان على الشاطئ.


يذكر أن أخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" عام 2020، مع النجوم حسن الرداد، بسمة، محمد لطفي، وليد فواز، وأحمد صيام وغيرهم، ﺗﺄﻟﻴف أحمد مجدي، وﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالرحمن حماقي.

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