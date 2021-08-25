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تعرف على حقيقة بيع الفنان أحمد عبد العزيز آثات منزله!

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 12:04 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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ترددت بعض الشائعات في الأيام القليلة الماضية، حول بيع الفنان أحمد عبد العزيز آثاث منزله، وذلك لسوء حالته المادية.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز في تصريحات صحفية أنه لم يبع آثاث منزله كما تردد، كما أنه في أفضل عهده هذه الفترة، وتم عرض عليه بعض الأعمال الفنية إلا أنه رفضها.

وعبر "عبد العزيز" عن استيائه من تلك الشائعات، ورفض الرد عليها في المرات الماضية، ولكنه قرر في المرة الثالثة لنفس الشائعة الرد ليعلم الجمهور حقيقة ذلك.

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