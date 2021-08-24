الأهلي يتعادل أمام الجونة 3-3 في مباراة مثيرة

تعادل الأهلي أمام الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق، وذلك في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.





سجل أهداف الأهلي الثلاثة كلًا من علي معلول وحسين الشحات ومحمد شريف في الدقائق 61 ، 69 ، 80 فيما سجل ثلاثية الجونة محمد نجيب ومحمود الشبراوي وعمر السعيد في الدقائق 7 ، 86، 98.

الشوط الأول

اضطر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على خوض اللقاء دون حارسه محمد الشناوي والذي أصيب بنزلة معوية قبل ساعات من المباراة.





أول المحاولات الهجومية من جانب الأهلي كانت عن طريق صلاح محسن الذي انطلق من الناحية اليمنى ومرر عرضية داخل منطقة جزاء الجونة لكن محمود الغرباوي حارس المرمى تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة قبل أن تُشكل الخطورة على مرماه.





وباغت فريق الجونة ضيفه الأهلي بالهدف الأول عن طريق محمد نجيب والذي حول ركنية متقنة من زميله عمرو السعداوي في الدقيقة 7 داخل الشباك معلنًا تقدم فريقه مبكرًا في اللقاء.





بعد هدف الجونة المبكر وصلت الكرة إلى صلاح محسن داخل منطقة جزاء الجونة ليُسدد كرة قوية لتمر دون خطورة أعلى عارضة محمود الغرباوي حارس مرمى أصحاب الأرض.





وأهدر المالي أليو ديانج فرصة إدراك هدف التعادل للأهلي بعدما وصلته كرة عرضية من علي معلول في الدقيقة 15 لكن رأسية اللاعب المالي مرت بجوار القائم الأيمن للغرباوي حارس الإنتاج الحربي في أخطر فرص الأهلي باللقاء.





وسدد حسين الشحات كرة سهلة من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة بين أحضان محمود الغرباوي حارس مرمى الجونة مع الدقيقة 22.





ومرر محمد مجدي أفشة كرة بينية لصلاح محسن الذي انطلق نحو منطقة جزاء الجونة ليراوغ محمود الجزار لكن خروج محمود الغرباوي من مرماه أنقذ الموقف وأوقف خطورة كرة مهاجم الأهلي، ليسدد بعدها علي معلول من ضربة حرة مباشرة وصلت سهلة لحارس الجونة.





وسنحت فرصة إحراز التعادل للأهلي بعدما مرر محمود كهربا الكرة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسددها الشحات بجوار القائم الأيمن لمحمود الغرباوي وذلك في الدقيقة 27.





وفي الدقيقة 31 مرر محمد مجدي أفشة كرة بينية داخل منطقة الجزاء لزميله صلاح محسن الذي سددها ليتصدى لها محمود الغرباوي حارس الجونة ببراعة ويبعدها عن منطقة جزاء فريقه.





وأهدر عمر السعيد فرصة إضافة الهدف الثاني لفريقه بعدما تلقى تمريرة من إسلام عبد النعيم لكن السعيد سددها أعلى عارضة علي لطفي لتضيع فرصة خطيرة لأصحاب الأرض.





وفي الدقيقة 41 مرر عمرو بركات الكرة لزميله أحمد عامر الذي سددها قوية من على حدود منطقة جزاء الأهلي ليتصدى لها علي لطفي وأبعد الخطورة عن مرماه.





وقبل نهاية الشوط الأول بدقيفتين سدد محمود كهربا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها علت عارضة محمود الغرباوي حارس مرمى الجونة وينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.





الشوط الثاني

مع بداية هذا الشوط ظهرت رغبة الأهلي في العودة بالنتيجة وإدراك التعادل حيث كانت أول المحاولات في الدقيقة 48 عن طريق صلاح محسن الذي تلقى تمريرة طولية من أيمن أشرف ليسددها قوية أعلى عارضة محمود الغرباوي حارس مرمى الجونة.





وسدد عمرو السولية كرة قوية حولها محمود الغرباوي حارس مرمى الجونة إلى ركلة ركنية ليواصل مسلسل الدفاع عن مرماه بكل بسالة منذ انطلاق المباراة.





واستمرت المحاولات من جانب الأهلي بغية إدراك التعادل حيث سدد عمرو السولية تصويبة أخرى قوية من خارج منطقة جزاء الجونة في الدقيقة 57 تصدى لها محمود الغرباوي وأبعد خطورتها.





وفي الدقيقة 58 حصل حسين الشحات على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة جزاء الجونة من جانب لؤي وائل لم يتردد أمين عمر حكم اللقاء من احتسابها لصالح لاعب الأهلي لي





وفي الدقيقة 58 من عمر اللقاء احتسب حكم اللقاء أمين عمر ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد عرقلة حسين الشحات من لؤي وائل داخل منطقة الجزاء ليُنفذها علي معلول داخل الشباك مسجلًا هدف التعادل.





بعد هدف التعادل للأهلي دفع موسيماني المدير الفني للأهلي بالثنائي محمد شريف وأكرم توفيق بدلًأ من محمود كهربا ومحمد هاني الذي كان قد تحصل على بطاقة صفراء قبل خروجه بدقائق قليلة.





وفي الدقيقة 69 مرر عمرو السولية تمريرة طولية رائعة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء وخلف مدافعي الجونة، ليضعها الشحات داخل الشباك مسجلا الهدف الثاني للمارد الأحمر.





بعد الهدف الثاني للأهلي لم يتوقف سعي المارد الأحمر لتعزيز التقدم في المقابل حاول لاعبو الجونة العودة في النتيجة وإعادة اللقاء إلى نقطة البداية.





وكاد محمود الجزار مدافع الجونة أن يُسجل الهدف في مرمى فريقه بعدما أبعد تمريرة أفشة الطويلة لصلاح محسن لتمر كرته بجوار القائم الأيسر لزميله محمود الغرباوي.









وفي الدقيقة 80 انطلق حسين الشحات ليتلقى تمريرة بينية متقنة من محمد مجدي أفشة ليمررها الشحات المنفرد بالمرمى لزميله محمد شريف ويضعها داخل الشباك لكن الحكم المساعد رفض احتسابه بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو المساعد "فار" أقرت صحة الهدف.





وقبل نهاية المباراة بـ5 دقائق أشرك موسيماني محمود وحيد ووالتر بواليا بدلًا من صلاح محسن وحسين الشحات لتتستقبل شباك الأهلي الهدف الثاني عن طريق محمود الشبراوي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.





ودفع موسيماني برامي ربيعة بدلا من محمد مجدي أفشة قبل نهاية الوقت بدل من الضائع بـ4 دقائق، ليحتسب خلالهم أمين عمر حكم المباراة ركلة جزاء بعد العودة لتنقية الفيديو المساعد "الفار" لصالح الجونة





وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده للنقطة 73 في المركز الثاني خلف الزمالك الذي توج باللقب بعد فوزه على الإنتاج الحربي 2-0 فيما رفع الجونة رصيده للنقطة 38 نقطة في المركز الحادي عشر.



